Prefeitura Figueirão tem novo Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

O prefeito Rogério Rosalin nomeou como Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o professor Patrik Talhina do Amaral, através do Decreto P/Nº 047, de 03 de abril de 2017.

Formado em Geografia no ano de 2004 na UCDB-MS, Patrick é natural de Dourados-MS e está em Figueirão há quatro anos, onde leciona Geografia na Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, e já foi diretor dessa escola no período de 2014 a 2015, nomeado pelo governador do Estado.

O secretário Patrick substituiu o também professor Danilo de Oliveira Barbosa, que ficou apenas dois meses e meio no cargo e pediu para sair por motivos particulares.

“O professor Danilo se exonerou, mas felizmente encontramos um substituto à altura para gerir a complexa Secretaria de Educação”, disse o prefeito Rogério.

“Aceitei esse desafio na certeza de poder acrescentar nesse novo cargo, já que tenho alguma experiência gerencial, adquirida quando da minha gestão como diretor da Escola Estadual Dr. Arnaldo. Agora é trabalhar bastante para atender as expectativas do prefeito Rogério e buscar entendimento com os professores e professoras, visando o bom desenvolvimento das atividades gerenciais relativas à área de Educação. Minha pasta também contempla as áreas de Cultura, Esporte e Turismo, onde pretendo desenvolver algumas ações importantes para a sociedade”, falou o secretário Patrik.

*Rubem Vasconcellos

