Polícia apreende 134 kg de maconha em Chapadão do Céu.

Nesta madrugada desta terça feira dia 04/04/2017, Equipes do COD/CPR, juntamente com PMs do 2° BPMRV, interceptaram após desobedecer a ordem de parada, na Região Sudoeste do Estado, no Município de Chapadão do Céu-GO, veículo GM Montana recheado em fundo falso e lataria, com 134Kg de Drogas “Maconha”. Durante a ação 04 (quatro) veículos foram apreendidos, 04 (quatro) indivíduos presos, um resistiu à prisão foi atingido por disparos de arma de fogo, todos foram autuados por associação para o tráfico de drogas.

Esta é a segunda apreensão em apenas uma semana, na última quinta feira dia 30 de março, a polícia apreendeu uma tonelada de maconha oriunda do Paraguai que seria distribuída em várias cidades no entorno do Distrito Federal

*FONTE: CAP ADÃO RODRIGUES* FONE: 64-99623-0032.

ROTA POLICIAL

Comentários