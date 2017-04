Hospital recebe Auditores da Secretaria Estadual de Saúde

Os Auditores da Secretaria Estadual de Saúde compareceram no dia 29/03/2017 no Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, a pedido do Secretário de Saúde Fernando Nogueira Barbosa, para tratar da contratualização do hospital com o Sistema Único de Saúde (SUS).

A contratualização com o SUS tem como objetivo obter recursos mensais ao nosso Hospital Municipal para custeio de folha de pagamento de médicos, servidores, medicamentos, materiais de enfermagem, manutenção do Laboratório Municipal e outros investimentos, pois atualmente o Hospital Municipal é mantido 100% com recursos próprios do nosso município.

Esse contrato é tripartite, ou seja, entre a União, o Estado e o Município onde cada um terá sua parcela de obrigações e responsabilidades, assim como repasses que serão realizados mensalmente.

Na visita, o Diretor do Hopital, Cléverson de Souza e a enfermeira Responsável Técnica, Giselli Nunes, juntamente com o secretário de saúde, apresentou toda a estrutura física do hospital, os servidores, os equipamentos da unidade, os veículos e também analisaram toda a documentação fiscal.

“Sabemos da real crise financeira que assombra nosso país, e principalmente o setor de saúde pública. Apesar dessas dificuldades, devemos insistir cada vez mais em buscar recursos para manutenção e investimentos nos serviços de saúde. Somos um município pequeno e precisamos de uma boa estrutura para conseguirmos sanar os problemas de saúde dos nossos munícipes. O primeiro passo foi dado, agora vamos aguardar o parecer dos auditores, mas tudo indica que em breve vamos receber o primeiro recurso específico para custeio do nosso hospital”, disse o Secretário Municipal de Saúde Fernando Nogueira.

*Assecom/PMF

Comentários