Conversa entre o Prefeito e produtores rurais esclarece questões sobre o futuro da CONAB em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizou na manhã desta terça-feira, 04, uma reunião com os produtores rurais do município para a avaliação do futuro da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, na cidade.

A reunião que contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, teve bastante participação da classe rural que colocou seu ponto de vista sobre a situação e também questionou sobre como poderia ser realizado para que o sistema de armazenagem estivesse a disposição da classe.

O prefeito João Carlos Krug, em sua fala relatou o posicionamento da CONAB, que pode ceder a estrutura para o município, entretanto, o município só terá interesse se os produtores rurais enviarem propostas de investimentos para adequações para utilização do sistema completo de armazenagem.

Segundo estudo da CONAB, em agosto de 2015, o valor estimado para recuperação de todo sistema custaria R$ 3,9 milhões. Todavia, poderia ser reduzidas algumas questões, entretanto, segundo avaliação do prefeito, custaria pelo menos R$ 3 milhões.

“A prefeitura continuará com a concessão caso seja viabilizado a reforma plena para total funcionamento da estrutura. Os interessados, devem entrar em contato com o Executivo e formular uma proposta para que possamos levar adiante para a CONAB”, reiterou o prefeito.

O secretário adjunto da Infraestrutura, Ricardo Bannak, apresentou diversas fotos da estrutura para os presentes, e fez explicações, junto com o prefeito, da atual situação de cada parte: silos, secadores, elevadores e estrutura.

A próxima conversa ficou marcada para daqui duas semanas, no dia 18 de abril.

Além do Prefeito João Carlos Krug e do secretário adjunto Ricardo Bannak, estiveram presentes o secretário de Governo Guilherme Diniz, o secretário da Sedema Felipe Batista, a secretária de Infraestrutura Sônia Maran, o secretário adjunto da Sedema, André dos Anjos e os vereadores Toninho Assunção e Vanderson Cardoso.

