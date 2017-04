Com meta de vacinar 750 mil contra a gripe, campanha começa em 15 dias

A vacina contra a gripe estará disponível em postos desaúde de todo o Mato Grosso do Sul a partir do dia 17 de abril. Serão 754.529 doses distribuídas para os 79 municípios do Estado e a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de vacinar ao menos 90% do público-alvo.

Conforme cronograma divulgado na tarde desta terça-feira (4) pela SES (Secretaria de Estado deSaúde), neste ano, a vacinação será feita por etapas. A partir do dia 17 de abril, a meta é imunizar os profissionais de saúde e as crianças com idades de 6 mesas a 2 anos.

A partir do dia 24 de abril, a vacinação será aberta para as gestantes, puérperas (mulheres de resguardo) e crianças de 2 a 5 anos.

A partir do dia 2 de maio, a campanha será aberta para os demais grupos e o “Dia D” de mobilização está marcado para 13 de maio.

Além dos trabalhadores dasaúde, gestantes, puérperas e crianças, fazem parte do público-alvo: pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

Para 2017, foram incluídos os profissionais deeducação da rede de ensino básico ao superior das escolas públicas e privadas.

Conferência – Para evitar tumulto nos postos desaúde e falta de vacinas por conta da correria às unidades nas primeiras semanas de imunização, o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, apresentará nesta quarta-feira (5), às 10h, a estratégia da 19ª Campanha Nacional de Imunização a representantes dos 79 municípios.

Tavares estará no gabinete dele e por uma web conferência conversará com coordenadores dos nove Núcleos Regionais deSaúde (Aquidauana, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas, Naviraí, Coxim, Nova Andradina e Jardim) e secretários municipais.

Doença – Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado pela SES no dia 31 de março, neste ano 107 casos de gripe foram notificados no Estado.

Por enquanto, não há confirmações de que pacientes tenham sido vítimas da gripe A H1N1, mas por exames laboratoriais, a secretaria diagnosticou 27 pessoas com a gripe A H3N2.

Não houve mortes em 2017. Mas, no ano passado, a doença matou 103 pessoas em Mato Grosso do Sul.