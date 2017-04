Com ajuda do CREAS de Alcinópolis, homem em situação de rua reencontra família

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Alcinópolis encaminhou de volta para casa o trabalhador rural, Francisco dos Santos Silva, que há seis meses saiu de casa, em Fátima do Sul, em busca de emprego, mas precisou viver em albergues e até na rua durante todo este tempo.

Francisco veio para Alcinópolis a pé e foi acolhido pela equipe técnica composta por assistente social, psicóloga e educador social, que localizou sua família com o apoio do CREAS de Fátima do Sul. “Ele queria uma passagem para a cidade vizinha de Costa Rica, mas durante a entrevista social descobrimos que ele preferia voltar para a casa”, explicou a assistente social, Patrícia Ribeiro Nunes.

Ao retornar para sua cidade, que fica a mais de 500 quilômetros de Alcinópolis, Francisco receberá agora do CREAS local acompanhamento psicossocial e encaminhamento para demais redes.

*Assessoria de Imprensa

Comentários