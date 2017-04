Após discussão, homem agride pedreiro com faca em Chapadão do Sul

Na noite da última segunda-feira (03), a Polícia de Chapadão do Sul atendeu a vítima V.P.R, de 48 anos, relatando que estava trabalhando como pedreiro quando J.M.M. de 51 anos, chegou no local e começou a se desentender com a vítima.

Não satisfeito, o acusado foi ate o seu veiculo, pegou uma faca e foi em direção ao homem para agredi-lo.

Para se defender, a vitima acabou segurando na lamina da faca e teve um corte na mão. Ele foi orientado pelos policiais a comparecer a uma unidade de atendimento para receber cuidados médicos.

Assim, os policias foram até a casa do acusado mas foram comunicados pela sua esposa que ele não estava no local.

Diante dos fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência e as autoridades seguem com os procedimentos conforme a lei.

