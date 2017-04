Vida dos traficantes de Chapadão do Céu estão com os dias contados

A polícia militar e civil de Chapadão do Céu, não está dando mole para os traficantes da cidade. Somente neste final de mês já foram para cadeia mais de 06 meliantes.

A última prisão ocorreu no sábado, quando em patrulhamento pelo setor Quincas, os policias se deparam com a atitude suspeita de Joyce Peres Nascimento, como já havia denúncias sobre as atividades da traficante, a polícia, resolveu fazer a abordagem e após puxar a “Capivara” dela constatou que ela possui um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas na cidade de Jatai.

Os policias deram voz de prisão na mulher e foi encaminhada para o presidio da cidade de Serranópolis.

Comentários