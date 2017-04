No dia 31 de março, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretária de Assistência Social realizou o encerramento do Curso de Peso de Porta para o Grupo da Melhor Idade.

O Curso foi ministrado pela professora de artesanato Mariza Ordete, nos encontros semanais do Grupo da Melhor Idade. Participaram do curso 69 artesãs.

Veja aqui as fotos deste belo trabalho.

* Assecom PMCC

