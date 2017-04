Mulher encontrada desacordada na rua conta que apanhou e foi estuprada em Paranaíba

Uma mulher, de 37 anos, foi encontrada ferida e desacordada caída em frente a uma casa na madrugada deste domingo (02) no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba. A vítima chegou a relatar para testemunhas que foi estuprada.

No local, um homem que chamou a Polícia Militar disse que a mulher estava caída ao solo em frente de sua residência. Ele a colocou dentro de casa até a chegada do socorro. A mulher aparentemente estar desorientada por causa das agressões.

Ela relatou que dois homens a agrediram com um pedaço de ferro e fugiram do local.De acordo com o site Tribuna Livre, o Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu a vítima para a Santa Casa da cidade, onde foi medicada e ficou internada para exames. Ela apresentava lesões no braço esquerdo, olho esquerdo e uma lesão na região do pescoço.

*Midia Max

