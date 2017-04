No domingo (02), a Polícia Civil de Costa Rica atendeu a vítima R.M.G, de 23 anos, relatando que foi mordida por um cão na Rua Manoel Messias.

Ela disse que não foi a primeira a vir sofrer danos, visto que em outras ocasiões o cachorro já tinha atacado duas criança na mesma região.

O dono do cachorro foi acionado a comparecer na delegacia para prestar depoimento. As autoridades estão investigando o caso e seguindo com os procedimentos conforme a lei.

Fonte: MS Todo Dia

