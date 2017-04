Começa nesta quinta-feira o 4° Rodeio Amigos do Elton Silva

Comece nesta quinta-feira (06) e vai até domingo (09) o 4º Rodeio Amigos do Elton Silva em Chapadão do Sul. A cada ano o promotor de eventos Elton Silva vem melhorando o nível do rodeio que leva seu nome. E para este ano o evento contara com a presença da A.C.R (Associação dos Campões de Rodeio), com a confirmação dos 20 melhores peões de rodeio do Brasil.

Uma mega estrutura será montada para o público presente no evento, com grandes shows, praça de alimentação, queima de fogos e ainda boate em todos os dias de festa.

No dia 06 (quinta) Inicio do Rodeio com a entrada franca. O show com Ewerton Polisel. Na Boate Djs convidados.

No dia 07 (sexta) Rodeio Profissional e show com a dupla Renan e Ray. Na Boate Festa das Patroas, com Brenda & Luna, Juliana Monteiro e Tequileira.

No dia 08 (sábado) Rodeio Profissional, Coroação da Rainha, Desafio do Bem e o show do cantor Manutti. Na Boate animação fica por conta de Léo e Nathy.

E no dia 09 (domingo), a grande final do rodeio.

As narrações do rodeio ficam por conta de Daniel Tibiriçá e Luciano Lenes.

As permanentes estão sendo vendidas na Farmácia Farmais e no Birokinha Sorvetes.

