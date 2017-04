Aulas do EJA começam nesta segunda-feira em Chapadão do Sul

Começa nesta segunda-feira, 03, as aulas do EJA em Chapadão do Sul, promovidas pela Prefeitura de Chapadão do Sul.

As aulas serão realizadas na Escola Municipal Cecília Meireles, na IACO e no Assentamento Aroeira e acontecem no período noturno. Até o momento já foram registradas aproximadamente 200 matrículas, segundo a Secretaria de Educação.

Na semana passada foi realizado uma semana motivacional, onde os alunos receberam diversas palestras, foram sorteados com brindes e no encerramento foi realizada uma janta. Na Escola Cecília Meireles, quase todos os matriculados estavam presentes na semana motivacional, totalizando quase 100 participantes.

Interessados em participar do EJA podem se matricular ainda nesta semana, basta levar a certidão de nascimento/casamento, RG, CPF e comprovante de residência no local escolhido para estudar.

Após a matricula é realizado a aplicação de uma prova para saber em qual fase o aluno vai estudar. São quatro fases que equivalem ao ensino fundamental.

Profissionalização

Nas últimas duas fases são ofertados, na Cecília Meireles e na IACO, cursos profissionalizantes na área elétrica e industrial, durante o tempo de estudo.

*Assecom PMCS

