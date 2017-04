Caminhão roubado em Chapadão do Sul foi localizado na Lagoa Santa

Foi localizado na cidade goiana de Lagoa Santa, o caminhão D-40, gaiola de boiadeiro, roubado na noite do ultimo sábado na cidade de Chapadão do Sul.

Após anúncios no site ocorreionews, nas redes sociais e a população conseguiu localizar o veículo há 150 km de Chapadão do Sul, na cidade de Lagoa Santa – GO, onde familiares do proprietário do veiculo viram o caminhão estacionado e acionaram a polícia e os proprietário

O caminhão a principio estava abandonado e com as chaves no contato na rua. nessa manhã o proprietário do caminhão deslocou ate a cidade goiana buscar o caminhão.

