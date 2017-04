Plantio de soja nos EUA deve crescer 2,46 milhões de hectares na safra 2017/18

Os Estados Unidos devem cultivar uma área de 89,5 milhões de acres (36,22 milhões de hectares) com soja no ano-safra 2016/17, aumento de 7% ante os 83,433 milhões de acres (33,76 milhões de hectares) semeados em 2015/16, informou nesta sexta-feira (31/3), o Departamento de Agricultura do país (USDA) em um relatório sobre as intenções de plantio.O número fica acima da expectativa média de analistas consultados pela agência de notícias Dow Jones, de 88,128 milhões de acres (35,66 milhões de hectares). As previsões variavam entre 85,9 milhões de acres (34,76 milhões de ha) e 90,2 milhões de acres (36,50 milhões de ha). Na comparação com a temporada anterior, a área plantada com soja é maior ou estável em 27 dos 31 maiores Estados produtores.

O aumento da área de soja deve ocorrer sobre o terreno de milho, que vai perder espaço nos campos norte-americanos, conforme o USDA. A redução no plantio do cereal será de mais de 1 milhão de hectares.

Estadão

