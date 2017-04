Um acidente automobilístico na manhã deste domingo, 2, por volta das 5h30, no Km 106 da BR 158, matou um homem de Paranaíba e deixou quatro feridos.

Dos quatro feridos, duas eram crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 11 anos, a mãe das crianças, de 29 anos, e uma gestante de 15 anos, esposa do condutor do veículo, Lucas Moura Camargo, de 21 anos, que morreu no local.

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba prestou socorro às vítimas.

Jornal Tribunalivre

