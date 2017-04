Secretário de Estado de Infraestrutura participa de reunião com autoridades municipais e representantes da sociedade civil de Costa Rica

Na noite de quinta-feira, 30 de março de 2016, o secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli e o diretor de Transporte Aéreo do Estado, Fabrício Alves Corrêa, estiveram participando de uma reunião de trabalho com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e sua equipe de governo, com vereadores e representantes da sociedade civil de Costa Rica – MS.

Na oportunidade, o prefeito apresentou as autoridades estaduais as maiores reinvindicações que o município e região necessitam. Ele pontuou o recapeamento da pista do aeroporto e cerca patrimonial com alambrado para proteção da pista; pediu uma solução para recuperação da MS 306; pavimentação da MS 223 rodovia que liga Costa Rica a Figueirão – MS, recapeamento da MS 223 no trecho que liga Costa Rica a Cantina e ainda, se possível à pavimentação da MS 135 que liga Costa Rica a BR 359.

“É muito gratificante receber o secretário para esse bate-papo. Gostaria de registrar também que o Marcelo Miglioli é um homem de palavra, fiz o desafio para que ele viesse de carro de Cassilândia – MS a Costa Rica para ver a nossa realizada e ele não esmoreceu, aceitou o desafio”, contou o prefeito durante a reunião.

O secretário por sua vez respondeu a todas as solicitações do prefeito explicando o que está sendo feito para cada pedido. “O Waldeli me ligou e pediu esse bate-papo com a comunidade e aqui estou para juntos podermos buscar soluções para as necessidades de infraestrutura que a cidade, bem como a região necessita”, declarou Marcelo Miglioli.

Sobre a pavimentação da MS 223 no trecho que liga Costa Rica a Figueirão o secretário afirmou que o projeto executivo está pronto. “Esse é um pleito do prefeito com o governador. Nós já colocamos essa estrada no nosso programa, é prioridade. O problema é a falta de capacidade de endividamento do Governo do Estado”, explicou Miglioli.

O secretário também esclareceu que para as obras de recapeamento da MS 223 no trecho que liga Costa Rica a Cantina “esse é um compromisso do Estado e estaremos executando o mais breve possível”. Quanto às obras do Aeroporto Municipal o Governo do Estado está tentando buscar os recursos junto ao Governo Federal.

Marcelo Miglioli também falou do grande desafio do Governo do Estado que a MS 306. “Estamos acompanhando esse assunto de perto, sabemos das dificuldades de tráfego dessa rodovia. Todo o tráfego de Mato Grosso e Goiás passa por esse corredor. A nossa realidade técnica é que a restauração dela custaria aos cofres públicos algo em torno de R$ 300 milhões, por isso, defendo dentro do governo que precisamos buscar parceria público privado para que essa rodovia seja concessionada”, explica o secretário de Estado.

“Estamos focados na MS 306, é um pedido do governador. Nós estamos trabalhando forte para tentar modelar e concessionar essa rodovia, acredito que é a única forma de resolver o problema, pois essa estrada está totalmente comprometida na sua estrutura, em vários trechos de Alto Araguaia – MT a Chapadão do Sul – MS, e uma das causas sem dúvidas é o excesso de carga”, esclareceu Marcelo Miglioli ao afirmar “estou tão incomodado quanto vocês. O problema é grave e a possível solução é tentarmos uma concessão da MS 306”.

Na ocasião o prefeito questionou qual seria a possibilidade de federalizar a MS 306. “É um absurdo essa rodovia não ser federal empenhados em federalizar essa rodovia. Trata-se de um corredor que liga dois estados, apenas passando por Mato Grosso do Sul. Esse processo é longo, por isso, estamos buscando também a concessão”. Ao concluir a reunião, o secretário de Estado reforçou que Costa Rica é prioridade, “o governador garantiu isso ao prefeito, Costa Rica está dentro do Pacote de Obras que estamos pleiteando de R$ 500 milhões”.

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

