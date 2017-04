Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Hoje, você pode esperar uma expansão em seus horizontes de conhecimentos e relações. Não dê importância aos obstáculos que surgem no período da manhã. Visitas e agradáveis notícias. Mais disposição para enfrentar os problemas financeiros.

TOURO – Evite o pessimismo e seja mais confiante e empreendedor, hábil e ambicioso, que terá muito sucesso em tudo que fizer hoje. Aumento de vitalidade, da influência pessoal e das chances no amor.

GÊMEOS – O clima de sensualidade deve continuar em alta para você neste período. Momentos incríveis de sensualidade prometem marcar esta fase. Aguarde também a possibilidade de um passeio ou um dia romântico.

CÂNCER – Momento negativo, principalmente com a pessoa amada e os assuntos domésticos. Procure compreender as pessoas de mente elevada e se aprimore. Período dos mais difíceis, que acabará superando se confiar nas suas possibilidades.

LEÃO – Hoje, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e teimosas procurando soluções precipitadas para qualquer assunto. Não se deixe influenciar. Previna- se contra riscos de perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa. Ótimo para consultas.

VIRGEM – Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas. O ritmo que você estará empregando na sua vida deverá contribuir para a sua ascensão social.

LIBRA – Depois do meio dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão. Fluxos positivos. Bom para casamento.

ESCORPIÃO- Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, testes, empregos, aumento de vencimento e rendimento. O contato com conhecidos será oportuno para receber apoio.

SAGITÁRIO – Aguarde uma surpresa neste período. Tudo indica que você se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado da pessoa amada um merecido descanso. Procure ser menos altivo e saiba reconhecer o valor e o sucesso das pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO – Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, hoje, para solucionar problemas pendentes. Conte consigo e seja mais otimista e perseverante, que tudo sairá a contento. Cuide da saúde e da reputação.

AQUÁRIO – Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de programar uma linha de ações e de interesses mútuos, mesmo que a antiga simpatia não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados irá entusiasmar você.

PEIXES – Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de agir tenderá a trazer maior harmonia, se bem que uma maneira diferente daquela imaginada por você.

