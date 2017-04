Coluna Roberto Costa

2ª EDIÇÃO – O livro “A” Inversão do Ônus da Prova no Processo do Trabalho, dos advogados José Carlos Manhabusco e Amanda Camargo Manhabusco (pai e filha), foi lançado em grande estilo na última quinta-feira (30), na sede da OAB-MS. É mais uma contribuição dos renomados operadores do direito à justiça trabalhista brasileira.

CASSADO I – O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou o mandato do governador do estado, Simão Jatene (PSDB), e do vice, Zequinha Marinho (PSC), por abuso de poder econômico.

CASSADO II – O Ministério Público Eleitoral acusa o governador de irregularidades em programas de habitação durante as eleições de 2014, como a entrega de cheque-moradia a eleitores que prometeram voto a Jatene e Zequinha.

CASSADO III – o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do vereador e presidente da Câmara de Taquarussu, Sandro Félix (PMDB), por trocar convites de um evento sertanejo por votos.

SUDORESE – A operação desencadeada pela Polícia Federal que resultou na prisão de conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro fez muita gente suar, encharcar o lençol além-fronteira.

OLHO NO GATO – O consumidor menos atento ainda não percebeu que o pacote de bala que antes pesava um quilo agora está pesando entre 600 e 700 gramas, sem que o preço tenha sido reduzido.

COMO !? – Mesmo inelegível por oito anos por improbidade administrativa, conforme sentença já proferida, o deputado federal José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, está correndo atrás de aliança para disputar o Senado.

INCÓGNITA I – Se por ventura o governador Reinaldo Azambuja sair candidato à reeleição, qual é nome que ele convidará para compor a chapa na condição de vice.

INCÓGNITA II – Nos bastidores da política circulam rumores indicando Oswaldo Mochi Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, caso o PMDB descarte o lançamento de candidatura própria.

SEM CHANCE – Então, ainda conforme os entendidos em política, o governador tucano já pode começar “ciscar” em outro terreiro. É que no projeto peemedebista o ator principal já foi escolhido.

ATRAS DAS GRADES I – O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-deputado e presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB-RJ, a quinze anos e quatro meses de prisão. Foi um recado aos que estão na fila de espera.

ATRAS DAS GRADES II – Cunha foi enquadrado com base nos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além da reclusão, foi fixada uma multa de mais de R$ 250 mil a ser paga pelo ex-deputado.

CANÁRIOS – Os conselheiros (?) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brasão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar, José Maurício Nolasco e conselheiro aposentado Aluisio Gama estão detidos no Complexo Penitenciário de Gericinó,

COLEGA DE GAIOLA – Convém ressaltar que no complexo penal em questão está preso o ex-governador Sérgio Cabral, por ter tomado de assalto o dinheiro do contribuinte carioca.

PRISÃO VIP – Já o presidente da Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Aloysio Neves encontra-se em prisão domiciliar, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

EPICURO – “A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem.”

