Chapadense sofrem acidente na MS306 carro ficou destruído

Por volta das 07hs00 deste sábado uma família moradora de chapadão do Sul, por pouco não perderam a vida, em um acidente ocorrido na MS- 306 cerca de 20km, sentido Cassilândia, quando ao diminuírem a velocidade, devidos aos buracos da rodovia, (o mesmo que provocou o tombamento da carreta de algodão) teve seu veículo corola, placas NVQ-4050, de Chapadão do Sul.

O veículo era ocupado por 04 pessoas, e era conduzido por Ângela Maria de Souza de 44 anos e trabalha no Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças, seu filho menor M. O. de 17 anos e mais duas, que estavam indo a um velório em Cassilândia. As duas pessoas identificadas, foram socorridas pelos bombeiros e estavam conscientes e orientados. Queixando apenas de algias na região da cervical. as outras duas foram socorridos por populares.

Fotos do Corpo Bombeiros

Comentários