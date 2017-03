O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, realiza nesta sexta-feira (31), na cidade de Chapadão do Céu- GO, realiza audiência de instrução e julgamento Júri Popular, pra julgar JPS que é acusado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, contra uma mulher conhecida como Pitúla, com 5 tiros.

O Júri está sendo realizado no auditório da Câmara Municipal e é transmitido ao vivo pela internet, através do site da Câmara Municipal, no link abaixo

http://www.camarachapadaodoceu.go.gov.br/aovivo

