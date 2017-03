Trem colide com caminhão em linha férrea na MT-465 em Alto Taquari

Uma carreta bi-tresta quarta-feira (29/03). Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu cerca de 12 km do município de Alto Taquari.

As fotos mostram que a carroceria da carreta foi totalmente destruída. O trem sofreu pequenas avarias. Segundo informações, o bi-trem carregado com adubo cruzou a linha férrea sendo atingido pelo trem, que estava carregado. Com o impacto, parte da carga de adubo que estava em bags ficou espalhada na pista.

Uma composição de trem é formada por 79 a 83 vagões. Carregada transporta cerca de com 8 mil toneladas, chegar a 80 km/hora de velocidade máxima e pode precisar de até 1 km para frear totalmente.

O local de passagem do trem na MT-465 rotineiramente registra acidentes. O último ocorreu em agosto de 2016. Um homem morreu.

Campanhas e recomendações

A Rumo ALL realiza, anualmente, campanha de segurança ferroviária com o objetivo de divulgar, sensibilizar e conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados em relação à linha férrea, seja de carro, moto, bicicleta ou a pé, e a forma segura de convivência com a ferrovia. As orientações são que antes de atravessar a linha do trem, seja de carro, moto, caminhão ou a pé, é necessário parar, olhar e escutar.

texto- aia3-fotos ocorreionews

