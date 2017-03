Senador Ronaldo Caiado entrega 2 Roçadeiras e 1 Trator para Chapadão do Céu

Hoje, dia 31 de março, o Senador Ronaldo Caiado, faz a entrega de 2 roçadeiras e 1 Trator para o nosso município.

Caiado autorizou a Emenda Parlamentar Individual nº 18460001 referente ao Contrato de Repasse para adquirir 2 roçadeiras e 1 Trator.

O Valor de repasse foi de R$ 165.255,50 e em contrapartida, a Prefeitura de Chapadão do Céu investiu R$ 2.244,50.

No ano de 2016, o Senador também entregou para o município um trator no valor de R$ 150 mil. Em menos de 2 anos foram quase 350 mil reais investidos no município.

Ronaldo Caiado não mede esforços para auxiliar o município e a população reconhece isso. O parlamentar foi o mais votado na cidade, com 62% dos votos nas últimas eleições.

“Agradecemos mais um vez o Senador Ronaldo Caiado pelo cuidado com o nosso município, somos gratos pelo apoio e parceria com o parlamento”. Agradece o Prefeito Rogério Graxa.

Em vídeo, o Senador sente pesar por não estar presente neste dia especial de entrega, mas agradece a população e deseja uma boa colheita para o nosso município.

*Assecom PMCC

Comentários