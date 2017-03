Pauta da Pauta da Sessão Ordinária da próxima segunda dia 03

Indicação nº 115/2017 Ver. Mika e Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente aos Deputados Estaduais, Márcio Fernandes e Eduardo Rocha, com cópia a Senadora, Simone Tebet, solicitando a destinação de Recurso Financeiro para aquisição de uma Ambulância, para nosso Município.

Indicação nº 116/2017 Ver. Mika e Ver. Vanderson Cardoso

Indicação nº 117/2017 Ver. Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, no sentido solicitando a disponibilização de estrutura que vise o cumprimento da Lei Federal de n° 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.

Indicação nº 118/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando estudos para a implantação de estacionamento rotativo nas Avenidas Quatro, Seis, Oito e Onze, no perímetro que corresponde entre a Avenida Onze e as Ruas Treze, Quinze, Dezessete e Dezenove.

Indicação nº 119/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Sáude, João Donha Nunes, no sentido de que intensifiquem a vigilância sanitária dos açougues de supermercados e restaurantes, de nossa cidade.

Indicação n. 120/2017 Ver. Paulo Lupatini e Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual, Beto Pereira, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar, para aquisição de uma U.T.I móvel (ambulância), destinada a atender pacientes de Chapadão do Sul que necessitam de transporte adequado para urgência e emergência.

Indicação n. 121/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando estudos quanto a possibilidade de implantação de estacionamento oblíquo na Rua D, em frente à Mercearia Silva, no Bairro Esperança.

Indicação n. 122/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, Felipe Augusto Scorsatto Batista, solicitando que sejam plantadas árvores na Avenida Quatro, em frente ao prédio dos Correios.

Indicação n. 123/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, solicitando pavimentação asfáltica, aproximadamente 100 metros, para a Rua Travessa Rio Brilhante, localizada no Bairro Espatódia.

Indicação nº 124/2017 Ver. Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a cobertura do Quiosque, localizado na Escola Carlos Drummond de Andrade.

Indicação nº 125/2017 Ver. Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando a instalação de Painéis Eletrônicos de Informação em todos os ESF’s, UBS e Hospital Municipal.

Indicação nº 126/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando um ponto de ônibus coberto nas proximidades do Posto Ecológico, para os frequentadores do Projeto Conviver, que esperam por ônibus ou vans, para irem participar das reuniões do projeto.

Moção de Pesar nº 12/2017 Anderson Abreu

O Vereador Anderson Abreu da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE PESAR, aos familiares do Senhor Joaquim Alves da Silva Sobrinho, que faleceu no dia 20 de março do corrente.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 31 DE MARÇO DE 2017.

Natália da Silva Leal Scheer,

Diretora Parlamentar.

