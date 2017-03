Palestras para funcionários, pais e alunos da APAE sobre a prevenção do Câncer de Colo e a Mamografia

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde junto com SESC – Campo Grande realizaram palestras e dinâmicas para funcionários, pais e alunos da APAE (Associação de Pais e Professores de Excepcionais), com a finalidade de conscientiza-los sobre a prevenção do Câncer de Colo e a Mamografia.

As palestras e dinâmicas foram comandadas pela Enfermeira Esthefani Uchôa do SESC de Campo Grande, que teve ajuda da Enfermeira Vanessa Rech do ESF Saúde Lar.

A palestra e dinâmicas aconteceu no dia 30 de Março, às 07:30H na sede da APAE de Chapadão do Sul.

Na Oportunidade a Enfermeira Esthefani, através de ações educativas, enfatizou sobre a importância de realizar o preventivo de Câncer de Colo Uterino e a Mamografia, pois sabemos que através desses exames podemos fazer o diagnóstico precocemente e aumentar a chance de cura da doença. Ela explicou que são exames simples e que devemos deixar os mitos e vergonhas de lado e quebrar barreiras para realiza-los.

*Assecom PMCS

