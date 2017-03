Melhoria na MS 306 é debatida com Secretário Estadual da Agesul em Chapadão do Sul

O prefeito João Carlos Krug e o vice-prefeito João Buzoli recepcionaram o Secretário Estadual da Agesul, Marcelo Miglioli, na tarde desta quinta-feira (30), um dos objetivos da visita foi ver de perto a situação da MS 306, uma das prioridades do Governo do Estado.

De acordo com Miglioli, a MS 306 é o maior problema do Mato Grosso do Sul no momento. Hoje, o valor estimado para o recapeamento da rodovia seria em torno de R$ 250 milhões, o que torna a obra inviável para o Estado, em virtude da crise que assola o País.

O Secretário disse que uma das medidas que estão sendo discutidas é a concessão da rodovia, com o objetivo de reformar toda a pavimentação asfáltica, com a construção de acostamento, além de terceira faixa a cada 15 quilômetros, e agora de momento o que pode ser feito para minimizar o problema tornar a rodovia trafegável são as operações de tapa-buracos.

Após a recepção no gabinete, o Prefeito e o Vice-Prefeito acompanhado dos secretários Guilherme Diniz (Governo), Ivanor Zorzo (Obras), e do secretário adjunto de infraestrutura e projetos Ricardo Bannak, conduziram o Secretário para que ele tome conhecimento de outras prioridades da cidade, como a falta da pavimentação, e a drenagem de águas pluviais, entre outras obras necessárias e urgentes.

