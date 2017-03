Médica psiquiatra começa atender no ESF de Paraíso das Águas

Foi iniciado hoje, sexta-feira(31) no Estratégia Saúde da Família – ESF Aristóteles Garcia Vida (Posto de Saúde Central), em Paraíso das Águas, o atendimento de uma médica psiquiatra que atenderá uma vez no mês no município.

A Drª. Renata Dias Goes foi contratada pela Secretaria Municipal de Saúde e já no primeiro dia de atendimento, atenderá 40 pacientes agendados no setor de regulação, mediante encaminhamento do clinico geral que atende no município.

Para o secretário de Saúde Ueder de Paula, a nova especialidade contratada garante mais qualidade na saúde do município e comodidade aos pacientes. Antes, estes pacientes teriam que se deslocar a outros municípios conveniados com a Prefeitura de Paraíso das Águas para serem atendidos, hoje, são atendidos aqui mesmo. “Parabenizo ao prefeito Ivan da Cruz Pereira, o Xixi, que têm investido pesado na saúde de nosso município e atendido nossas principais reivindicações no sentido de aprimorar, equipar e contratar novos profissionais para atender nossos pacientes. Nossa saúde deu um grande salto nos últimos anos e meses, queremos avançar mais e continuar se destacando na qualidade em saúde”, enfatizou.

Além da psiquiatria, outras especialidades como ginecologia, cardiologia e ortopedia já atendem no município mensalmente.

SALA DE RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIA

Estão sendo construídas 3 novas salas em anexo ao Posto de Saúde, onde serão instalados o aparelho de Raio-X e o digitalizador. Um aparelho de ultrassonografia também já está sendo viabilizado e poderá ser instalado nos próximos meses, o que garantirá maior agilidade e qualidade no atendimento.

EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Uma nova parceria entre a secretaria municipal de Saúde de Paraíso das Águas, com o município de Coxim (MS), distante 300 quilômetros, oferecerá maior agilidade nos exames de tomografia computadorizada. Cerca de 78 pacientes de Paraíso das Águas, aguardam este exame. “Com esta nova parceria, nossos pacientes terão agilidade neste exame. Mais uma importante parceria que visa a qualidade e rapidez nos procedimentos da saúde de nossa população”, disse o secretário de Saúde Ueder de Paula.

SEMI-UTI

Será adquirida pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Saúde, uma semi-UTI para atender a população. O processo está em licitação para aquisição do veículo.

*Brito News

