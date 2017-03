Ivinhema denuncia Naviraiense, e rebaixamento pode ter reviravolta

O rebaixamento no Grupo B do Campeonato Sul-Mato-Grossense pode sofrer uma reviravolta nos tribunais. O Ivinhema, que sofreu o descenso, acionou a justiça desportiva para tentar punir o Naviraiense por suposta escalação irregular do jogador Júlio César, pela 10ª rodada, no último domingo. O Naviraiense venceu o Ivinhema por 3 a 1 e mandou o rival para a Série B, já que as equipes brigavam diretamente pela permanência na elite. Caso seja condenado, o Jacaré do Cone Sul perderia os pontos da partida e, consequentemente, estaria rebaixado à segundona.

Segundo o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), o Ivinhema protocolou um recurso na última quinta-feira contra o Naviraiense. A denúncia se baseia em alegações de que o contrato de Júlio César não teria sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) no prazo previsto no regulamento. No dia do jogo contra o Ivinhema, o lateral ainda estaria vinculado ao Angra dos Reis-RJ, segundo o Azulão.

A diretoria do Naviraiense vai sustentar que o jogador estava devidamente inscrito no BID da federação estadual, uma das exigências do regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O TJD-MS deve distribuir o processo nos próximos dias. A data do julgamento ainda não está marcada.

Outro caso

Em 2013, o Naviraiense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por escalação irregular de dois jogadores contra o Paysandu, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Jacaré do Cone Sul eliminou o Papão em Belém, mas acabou perdendo nos tribuniais a vaga na fase seguinte, depois de enfrentar três julgamentos.

Globo Esporte MS

Comentários