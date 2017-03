Filho agride mãe com socos na boca, em Costa Rica

Compareceu na manhã desta sexta-feira (31) na Unidade de Polícia Civil de Costa Rica, VR.S, de 39 anos, relatando que ontem, por volta das 12 horas, chegou na residência da sua mãe e notou que ela estava machucada.

Ao perguntar o que tinha ocorrido, a senhora A.R.S, de 75 anos, falou que estava deitada no quarto quando seu filho F.R.S, de 42 anos, chegou na residência e começou a perguntar onde estava a sua carteira.

Como a mãe não soube informar onde o objeto se encontrava, o acusado começou a agredir a mãe com o socos na boca causando lesões e quebrando a prótese dentária.

Revoltada com a ação, a irmã do acusado e filha da vítima foi até a delegacia abrir um boletim de ocorrência.

As autoridades estão seguindo com o caso de acordo com as normas da lei.

Fonte: MS Todo Dia

