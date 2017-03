Em Chapadão do Sul, prefeito Waldeli se reúne com o comandante Geral da Policia Militar

Na última terça-feira, 28 de março de 2017, o prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa esteve em Chapadão do Sul – MS a convite do comandante geral da Polícia Militar do Estado, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Durante a visita ao município vizinho, Waldeli, o prefeito de Paraíso das Águas – MS Ivan da Cruz Pereira e o prefeito em exercício de Chapadão do Sul João Roque Buzoli, bem como, o presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, vereador Anízio Sobrinho de Andrade e o vereador de Chapadão do Sul Paulo Lupatini participaram de uma reunião com o comandante geral coronel Waldir Acosta e com o comandante da 4ª CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar – tenente-coronel Marcos do Nascimento Silva, para tratar sobre a segurança pública, mais precisamente na região de atuação da 4ª CIPM.

O prefeito Waldeli e os demais gestores públicos presentes na reunião reafirmaram compromisso em manter e ampliar parcerias e investimentos visando sempre uma segurança pública confiável a seus munícipes. Na oportunidade também aproveitaram para solicitar o melhoramento do efetivo, bem como pediram mais viaturas para atender os municípios.

O comandante geral coronel Waldir Acosta se comprometeu a atender, na medida do possível, as necessidades de cada município, e falou da previsão de novos cursos de formação de oficiais, sargentos e cabos, bem como a abrangência de novos policiais militares.