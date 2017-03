Educação convoca para posse aprovados em Processo Seletivo em Chapadão do Sul

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, edital de convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2017 para contratação temporária para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos listados no edital, ficam CONVOCADOS para comparecerem na Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, no Departamento de Recursos Humanos, munidos da documentação pertinente, para nomeação no cargo respectivo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo.

Os candidatos convocados tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início aos trabalhos. O não Comparecimento sem causa justificada no prazo acarretará a perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.

CLIQUE AQUI, para ver a lista dos convocados.

* Assecom PMCS

