A Carreta do SESC está no município realizando Mamografia e Preventivo

Na manhã de hoje a Enfermeira Esthefani do SESC de Campo Grande nos informou que é grande a procura pelos procedimentos, por mulheres entre a faixa etária de 35 a 40 anos, mas o atendimento delas é liberado apenas mediante a um encaminhamento do médico, pois a faixa etária de rastreamento preocupante está entre os 50 a 69 anos, e infelizmente essas mulheres não estão procurando os postos de saúde para solicitarem os exames.

Por serem o público alvo PRIORITÁRIO (50 a 69 anos) nos preocupa muito a falta de procura para a realização dos procedimentos (mamografia e preventivo), pois esta doença é silenciosa e avassaladora, por isso temos que cuidar e fazer os exames para prevenção.

De acordo com a Esthefani será realizado um atendimento para professores e funcionários da Cerradinho e da IACO com datas e horários diferenciados, já que trabalham durante o dia e a noite e não conseguem se ausentar de suas funções.

A mamografia está sendo realizada em Mulheres de 50 a 69 anos e o preventivo em mulheres de 25 a 64 anos.

O agendamento é realizado na unidade de saúde de origem do paciente mediante xerox de CPF, RG (frente e verso dos documentos) Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência, todos os documentos em uma única folha e estando todos no mesmo lado do papel (dentro das normas exigidas pelo Hospital de Câncer de Barretos/SP), modelo segue abaixo:

*Assecom PMCS

