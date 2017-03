Processo Seletivo da Saúde: Candidatos inscritos nos cargos de Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem devem realizar prova prática nesta sexta-feira, 31

Os candidatos inscritos para o Processo Seletivo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Sul para os cargos de Profissional de Serviço de Saúde – Enfermeiro – Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Enfermagem devem ficar atentos para a realização da prova prática, como consta no edital I, que acontece nesta sexta-feira, 31.

De acordo com o Edital, publicado no Diário Oficial do Município, todos os candidatos inscritos nos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem, devem fazer a prova prática, de caráter classificatório e eliminatório.

A prova prática será aplicada pela banca examinadora nesta sexta-feira, dia 31 de Março de 2017, às 08h no Hospital Municipal, Avenida Dezesseis, 1.154, Centro, Chapadão do Sul.

Os candidatos deverão comparecer no local determinado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos munidos da documentação pessoal. Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização das provas após o horário de início determinado no edital de convocação.

