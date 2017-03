Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Assistência Social, oferece o Curso de Pintura em Tecido.

As aulas terão início no dia 10 de abril e serão ministradas no Centro de Convivência dos Idosos, toda segunda e terça-feira das 08:30 às 11:00h.

Interessados devem fazer a inscrição no CRAS.

Comentários