Prefeito e secretária de Assistência Social entregam cartões do Programa Bolsa Família a 50 novos beneficiários

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama Áurea Maria Frezarin Rosa entregaram na última terça-feira, 28 de março de 2017, 50 novos cartões do Programa Bolsa Família em Costa Rica – MS.

Durante a reunião realizada no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, a secretária Áurea Frezarin enfatizou que o Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único.

“Entregamos mais 50 cartões, possibilitando a cada um receber seu benefício. São pessoas que passaram a ter o mínimo para atenderem suas necessidades diárias, gerando cidadania e dignidade”, ressaltou a primeira-dama do município.

Por sua vez, a coordenadora do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – Mirian Rodrigues Ribeiro, enfatizou que o trabalho da equipe realizado em 2016 foi fundamental para a liberação desses novos benefícios para as famílias de Costa Rica.