Novidades na promoção das quintas-feiras do Barzinho Oriental

O Barzinho Oriental traz mais uma grande novidade para agradar ainda mais seus clientes e amigos. Agora nas quintas-feiras além da tradicional promoção da Quinta do Peixinho onde as porções do cardápio N° 02 até a 12 sai por R$25.99 agora tem promoção no Baldinho de Long Neck onde Balde com 6 long necks da cerveja Sol Mexicana ou Heineken sai por R$ 23,00, isso mesmo 6 cervejas long necks por apenas R$ 23,00.

Promoção válida somente para esta quinta-feira ou enquanto durar os estoques.

O Barzinho Oriental fica na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

