Conselho da APA dos rios Aporé e Sucuriú elege nova mesa diretora e aprova recursos do ICMS Ecológico para 2017

Os membros do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental das Bacias do Rio Aporé e Rio Sucuriú – APA tiveram uma nova reunião ordinária na última terça-feira, 28, na SEDEMA, para eleição da mesa diretora e debate da aplicação dos recursos do ICMS Ecológico do município.

Por unanimidade foi eleita a seguinte Mesa Diretora: Presidente Octávio Barbosa Plaster, Vice Presidente Márcia Gomes dos Santos e Secretaria Lilian Maria Lorenzon.

Após apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos do ICMS Ecológico do ano de 2016 e do ano de 2017 o conselho aprovou o Plano de Aplicação de 2017.

Participaram da reunião representantes das seguintes entidades: SEDEMA, Secretaria de Educação, AEACS – Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Chapadão do Sul, AGRAER, UFMS, ACIAC, Câmara Municipal e Banco do Brasil.

