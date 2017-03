Alcinópolis recebe visita de 2º maior cooperativa de Goiás

Em breve Alcinópolis contará com um Posto de Atendimento da Comiva – Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, de Mineiros – GO, a 2ª maior cooperativa do estado de Goiás. A parceria foi firmada durante uma visita técnica da equipe da Comiva à Alcinópolis, uma das cidades com o maior número de cooperados de Mato Grosso do Sul.

O encontro aconteceu no gabinete da Prefeitura Municipal, onde o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva e o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, receberam o Gerente de Negócios e Suprimentos, Jailson Rodrigues de Oliveira, o zootecnista, Sávio Mota, e o médico veterinário, Wilker Furtado Carneiro.

Durante a reunião, Dalmy garantiu que a administração municipal está em busca de novos parceiros para investir em Alcinópolis e ofereceu apoio para que futuramente a Cooperativa também instale uma fábrica de rações no município.

Na oportunidade, prefeito, secretário e equipe técnica também estiveram no Sindicato Rural de Alcinópolis discutindo sobre o perfil do município e dos produtores rurais.

Fonte: ASSECOM / Nathalia Barbosa

