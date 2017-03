Agrinho Executa Suas Primeiras Ações de 2017 em Figueirão

A Escola Municipal de Figueirão Professor Antonio Inácio Furtado – Polo recebeu a Coordenadora da Região Norte do Programa Agrinho, SENAR-MS, Jucilene Tobias Roque, com a finalidade de apresentar o projeto na sua integralidade e oferecer subsídios técnicos para a implementação e execução.

Este ano o Agrinho traz o tema “cultivando saúde e colhendo qualidade de vida”, fazendo valer o objetivo principal do programa, que é a percepção do campo nas atividades rotineiras do aluno.

“A pergunta feita para o aluno é: O que é qualidade de vida pra você? Esse questionamento dá início ao processo, trazendo o estudante para dentro do projeto de forma que ele se integre na concepção do todo e note como nas ações do cotidiano o campo está presente de uma forma ou de outra”, afirmou a coordenadora do projeto na Região Norte.

“A qualidade de vida é um conceito individual e transitório, capaz de exteriorizar o estado social em um dado momento. Alguns alunos podem ter como qualidade de vida, uma casa própria, outros viajar para o exterior, mas em todas essas ações o campo está presente, seja fornecendo matéria prima para a construção da casa e do avião ou fornecendo alimento”, esclarece Jucilene, ao justificar a execução do projeto em Figueirão.

Alunos da Escola Municipal e Estadual serão atendidos pelo programa neste ano. Ao todo 513 estudantes receberão instruções sobre a ligação do campo e a cidade, em Figueirão.

* Assecom/PMF

