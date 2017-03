AGESUL em parceria com a Prefeitura Municipal realiza tapa buraco na MS 306

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos (SEINFRA) solicitou a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) a recuperação do trecho Chapadão do Sul – Cassilândia.

A Secretária do SEINFRA, Sônia Maran e seu adjunto, o Arqº Ricardo Bannak conversaram com o Engº Marcos da AGESUL, e explicaram a situação do trajeto, mencionando principalmente a parte que liga Chapadão do Sul ao Aeroporto Municipal.

Hoje, (30), o Engº Marcos informou que ao SEINFRA que a recuperação do trajeto Chapadão do Sul – Cassilândia, até o Aeroporto Municipal, teve início hoje com a disponibilização de três caminhões de massa asfáltica.

*Assecom PMCS

Comentários