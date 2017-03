ICMS Ecológico para 2017 é apresentado em Alcinópolis

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo (COMTUR) de Alcinópolis reuniu-se para acompanhar a apresentação do Plano de Aplicação do ICMS Ecológico para 2017, realizada pela Secretária Municipal da Semudes (Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente), a bióloga Bruna Barbosa.

O plano é um cronograma de atividades que serão realizadas com o recurso do ICMS Ecológico durante o decorrer do ano, por meio de ações que promovem o desenvolvimento da cidade e transformam a vida da população. Depois de apresentado, o plano foi aprovado pelo COMTUR.

Segundo a Secretária, o repasse será investido nas Unidades de Conservação, em questões relacionadas aos Resíduos Sólidos e em educação ambiental. Parte do recurso também será utilizada em ações nas áreas de saúde e educação.

“O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços funciona como um incentivo para investimentos no meio ambiente, mas também serve como uma fonte de renda importante, tornando-se assim um grande instrumento para o desenvolvimento sustentável das cidades, “explicou.

Na oportunidade, o ex-secretário de Desenvolvimento, Elisberto Martins Rezende, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas em 2016 pela Secretaria. Até o momento, Alcinópolis ocupa o 2º lugar no estado em arrecadação do ICMS Ecológico.

Participaram das apresentações o prefeito Dalmy Crisóstomo, o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, a Secretária Municipal de Educação, professora Márcia Izabel de Souza, representantes do COINTA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Taquari), do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), do Sindicato Rural e Patronal, da Associação das COHABs e a população em geral.

*Assessoria Prefeitura de Alcinópolis

