Escola usa paródia de ‘Beijinho no Ombro’ para ensinar tabuada em Costa Rica

Lembra daquele lápis que tinha toda a tabuada e os alunos queriam usar para colar na prova? Na Escola Municipal Francisco Martins Carrijó, em Costa Rica, ele não terá utilidade.

Os 26 alunos do 5º ano A estão afinados e com a tabuada, cada vez mais, na ponta da língua. É que eles aprendem de uma maneira diferente: com música. E não é qualquer música. São as da moda, que as crianças de hoje em dia gostam de ouvir.

A tabuada do seis, por exemplo, é ao som de uma paródia da música Beijinho No Ombro, famosa na voz de Valesca Popozuda.

A ideia partiu da diretora Mara Urbano da Silva. “O projeto é para fixar a tabuada através da música. Primeiro, a professora explica o processo da tabuada e depois aplica a música”, conta a diretora.

Se depender dela, os alunos vão estar com toda a tabuada decorada até o fim do ano letivo. “A tabuada cantada, eu já trabalhei muito quando era coordenadora da rede municipal. Isso tem 10, 15 anos, e até hoje aqueles alunos lembram por causa da música. Nós cantávamos cirandinhas e eu pedi para as professoras implantarem um projeto semelhante aqui porque você aprende brincando, com o lúdico”, disse.

É a primeira vez que a professora Nilma Bahia Cergueira leciona dessa maneira. “A diretora pediu para inovar e eu peguei a primeira música da internet. Ficou fácil ensinar, porque os alunos estão fazendo algo que gostam”, afirmou.

Ela conta que vizinhos da escola comentam que as crianças passam cantarolando as tabuadas. E tem pais curtindo nas mídias sociais os vídeos das crianças cantando.

“Tem aluno que não consegue decorar a tabuada, mas quando fazemos a avaliação eles ficam cantando a musica baixinho”, conta.

Campeonato de Tabuada

A matemática está presente no nosso dia a dia, desde as compras no supermercado, quando recebemos um desconto em uma loja, ou quando precisamos calcular o tempo que levamos até chegar no trabalho ou a escola.

Pensando nisso, a professora Nilma criou ainda um campeonato de tabuada que vai ser implantado neste ano na escola. O objetivo é o mesmo: incentivar o domínio sobre a tabuada e estimular o estudo da matemática, de forma divertida.

Pelas regras, os alunos competem com os colegas de sala ou com outras turmas. Eles devem responder sem demora a tabuada sortida. Se depender do empenho da escola, a competição promete ser um sucesso.

