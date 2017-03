Dia 15 tem Sertanejo Prime na DeCarli Bier com duas grandes atrações

A Choperia DeCarli Bier realizará mais um grande evento em Chapadão do Sul, dia 15 de Abril (sábado de Aleluia) acontecerá a festa Sertanejo Prime que terá duas grandes atrações as duplas Thalles & Thayner e Larissa & Mariana. Uma grande estrutura de som e iluminação será montada no evento.

INGRESSOS

Os ingressos são LIMITADOS e já estão sendo vendidos no Escritório da Choperia que fica aos fundos em horário comercial e a noite na própria Choperia e também com Mamute (67) 9.9916-3549.

Os valores serão os seguintes:

1° lote até 03/04 valor R$20,00 – 2° lote até 13/04 valor R$25,00 – 3° lote até dia 15/04 (as 18 horas MS) valor R$30,00 e na hora do evento R$35,00 (sujeito a alteração de valor sem aviso prévio).

*Atenção todos os clientes, têm que estar documento de identificação com foto em mãos. Menores de 16 e 17 somente com autorização dos pais ou responsável autenticado em cartório.

