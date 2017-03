Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana diz a Bárbara que não deixará a Forma. Vanderson questiona Nanda sobre Rômulo. Tânia estranha ao ver Caio muito próximo a Ricardo. Vanderson humilha Renato. Martinha beija Lucas e se declara a ele. Cleo é escoltada por policiais até sua casa, e Irene se preocupa com o estado da sogra. Sula se irrita com Rômulo por vê-la apenas como uma amiga. Caio tenta colocar Manuela contra Ricardo. Krica questiona Rômulo sobre a luta com Vanderson. Juliana agride Bárbara na frente de todos na academia. Tânia suplica que Ricardo saia do coma. Rômulo chega no momento em que Vanderson tenta agarrar Nanda. Bárbara afirma que fechará a Forma.

NOVO MUNDO

Os índios levam Joaquim para a aldeia. O pajé Tibiriça afirma que Joaquim não pode morrer e convence Ubirajara de manter o rapaz na aldeia. Thomas reconhece Elvira no porto. Peter, Letícia e Ferdinando não conseguem comer na taberna de Germana e Licurgo. Fred tenta descobrir os planos de Thomas. Pedro e Leopoldina se conhecem. Jurema repreende Jacira por observar Joaquim. Elvira fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto teme pela vida de Joaquim. Anna sente-se mal na festa de recepção para a princesa. Piatã descobre que os índios vivem escondidos na mata. Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João repreende o comportamento de Carlota diante do menino. Joaquim recupera a consciência.

ROCK STORY

Nicolau diz a Luana que precisa de um tempo para contar aos pais sobre a doença. Gui afirma a Zac que estava embriagado e não se lembra de passar a noite com Diana. Nicolau avisa a Roberto que viajará antes de sua cirurgia. Diana decide esconder de Gui que não aconteceu nada entre eles. Léo comenta com Lázaro que Manu quer destruí-lo. Marisa descobre que está grávida. Tom conta para Edith que Nicolau está com câncer. Júlia confessa a Edith que foi injusta com Gui. Alex ataca Júlia pensando que ela é Lorena. Jaílson tem um bom desempenho na banda. Lázaro diz a Manu que quer ser seu empresário. Daniel pede desculpas a Júlia por não ter acreditado que Alex estava vivo. Júlia conclui que Alex a confundiu com Lorena.

A LEI DO AMOR

Letícia desmaia. Hércules encontra com Fininho. Gustavo decide ir com Salete à reunião. O helicóptero sobrevoa a área do local do sequestro. Helô ouve o helicóptero. Tiago discute com Marina. Misael leva flores para Ruty Raquel. Fininho chega onde Salete está, mas não vê Gustavo. O delegado avisa que não tem notícias de Helô. Hércules liga para Aline e sai para jantar com ela, na intenção de ter um álibi. Letícia acorda e Pedro conversa com ela. Fininho segue Salete e tenta matá-la.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi responde que só o acompanharia se fosse sua esposa. Alessandro e Heitor brigam e se agridem fisicamente. Rubi finge diante de todos que Alessandro a está assediando. Furioso, Alessandro diz que é ela quem o assedia e sugere a Heitor que peça explicações à sua esposa. Lorena diz a Paco que está muito aborrecida por ele não ter confiado nela e termina o namoro. Cristina diz a Rubi que agora tem certeza de que foi ela que mandou Caetano para a cadeia por invejar sua felicidade e a acusa de ter provocado a morte da mãe. Luiz flagra Liliam e Artur se beijando. Furioso, ele expulsa Artur e pergunta à mãe se está mantendo uma relação às escondidas. Liliam explica que Artur foi seu namorado na juventude, mas que não mantém nenhum relacionamento com ele. Genaro se irrita quando Liliam comenta o incidente entre Artur e Luiz. Ela lembra a Genaro que não é mais sua esposa. Marcos pede Cristina em casamento. Três anos depois, Cristina dá a luz a uma menina. Rubi e Heitor voltam de uma viagem.

QUERIDA INIMIGA

Alonso chega a casa de Zulema com a noticia que Sara envenenou Bruno e diz que tem tudo gravado. Alonso recebe uma ligação dizendo que Bruno acaba de falecer. Vasco termina sua relação com Paty, que vai ver Diana e diz que Vasco ainda a ama, mas tem medo de dizer lhe e clama para que ela não o deixe ir. Depois, Vasco diz a Zulema que terminou com Paty, pois não pode seguir a enganando e nem a ele mesmo. Diana o ouve e lhe diz que sente o mesmo, eles se beijam e reconciliam. Arthur descobre que Valéria voltou para a cidade e vai atrás dela, ele lhe pede dinheiro, mas ela o nega. Arthur fica violento e neste momento chega Alonso e agride Arthur. Depois de um tempo, Arthur volta a procurar por Valéria e lhe suplica ajuda, Valéria novamente se nega e pede que ele vá embora. Ernesto visita Lorena e ali recebe uma ligação pedindo que esteja presente na casa de Fafy para a leitura do testamento. Santiago vai ver Sara e a chama de assassina, Ernesto chega na casa de Fafy. Começam a ler uma carta de Fafy para Sara, onde ele diz que sabe o quanto ela o amava e que espera que ela desfrute tanto em ver o vídeo, quanto ele desfrutou em gravá-lo. O vídeo começa com uma imagem de Sara e Bruno se beijando. Sara acusa Santiago e Ernesto de terem armado o vídeo e os ordena que saiam. O tabelião diz que Sara é quem precisa sair, pois Fafy a deixou na rua. Hortência, Alonso, Vasco, Bárbara e Jaime chegam, Sara confessa muitas coisas que fez, mas diz que não existem provas contra ela. Lorena, Zulema, Diana e Juliano voltam para pedir ajuda a Lorena quando a policía entra e pergunta por Sara. Sara é levada pela polícia ao ministério público onde prestará esclarecimentos. Hortência e o resto da família e amigos se dirigem para o local para declararem tudo o que sabem e abrirem novos processos contra Sara. Chega o dia do aniversário de Lorena, Omar e Zulema lhe dão como presente sua certidão de nascimento, já com seu sobrenome verdadeiro. Assim ela passa a se chamar Lorena Armendáriz Ruiz. Ernesto vai ao interior falar com as madres Trindade e Carmelita. Toribio ameaça pedir a mão de Lorena para Alonso, mas ele não permite. Quando Omar vai se despedir de Zulema, para sua alegria ela o pede que fique em casa, e que se deem uma nova oportunidade, ele a aceita muito feliz. Como sempre acreditando em seu filho, Catarina decide vender sua casa para que Arthur monte um negócio de filmes piratas. Sara insulta seu advogado e ele diz que com as provas que tem contra ela, podem deixá-la apodrecendo por muitos anos atrás das grades. Sara é transferida para um presídio, mas num descuido de um guarda, ela lhe toma a arma e o mata. A viatura segue sem controle, pois Sara também mata o motorista, o veículo bate violentamente contra um muro. Pouco depois, se vê a mão de Sara abrindo a janela da viatura.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda Almonte, Maria se zanga e discute com Rosário e Montserrat, já que elas a acusam de haver roubado o dinheiro que Montserrat havia guardado. Demétrio suspeita que foi Adolfo, com a ajuda de Maria, mas Adolfo nega, Carlota o pede que devolva o dinheiro que roubou e vá embora. Alessandro, ileso, agradece José Luis por haver lhe salvado a vida e ter matado Loreto. Chegam à fazenda e dão parte às autoridades sobre a morte de Loreto. Adolfo está zangado por Demétrio ter lhe roubado dinheiro e também por ter que ir embora da fazenda. Na fazenda Almonte, Ezequiel chega atrás de José Luis por suspeitar que ele é o assassino de Loreto, mas Alessandro o protege e não permite que o levem. Macário prepara tudo para tirar José Luis e Renato da fazendo. Maria conta a Alessandro que Montserrat roubou todo dinheiro do escritório e está lhe jogando toda a culpa. Montserrat diz a Alessandro que não lhe havia dito nada por medo, mas que suspeita que Demétrio é quem o tenha roubado. Em Água Azul, Pedro está furioso pelo assassinato de Loreto e suspeita que foi José Luis e Alessandro que o matou, ele manda chamar Ezequiel, que se coloca a suas ordens para ser o novo chefe de polícia. Joaquim apoia Pedro e compromete-se a investigar algo sobre Alessandro. Nadia se assusta porque Pedro já sabe de sua relação com Victor, e não sabe o que fazer. Na fazenda “Arechiga”, Demétrio chega para ficar por uns dias. Angélica foge para ver José Luis e Virginia beija Demétrio para que ele não diga nada. Joaquim comenta com sua família sobre o assassinato de Loreto e que estão acusando o capataz de Alessandro. Demétrio, indiscreto, comenta que é amigo de Angélica, esta desmaia e ao despertar pede a Demétrio que se afaste dela, já que ama Antonio. Em seu quarto, Demétrio conta o dinheiro que roubou de Adolfo.

CARINHA DE ANJO

Peixoto se encontra com Haydee numa pizzaria. Haydee reclama que o lugar é muito simples para um delegado. Eles brigam e ela vai embora. Estefânia pergunta ao Padre Gabriel se é possível que a Irmã Cecília seja sua madrinha de casamento ao lado de Gustavo. Gabriel diz que consultará a Madre Superiora, mas imagina que ela não autorizará. Frida acorda Bárbara de madrugada para ajudá-la a abrir todas as torneiras do orfanato e esvaziar a caixa d’água. Assim, elas poderão ser dispensadas. De manhã, as irmãs Fabiana e Cecília encontram todas as torneiras do banheiro abertas, com pouca água pingando. Madre Superiora e Irmã Rita chegam em seguida. Dr. Albuquerque conta a Rosana que a documentação definitiva já está pronta e a guarda de Emílio é dela para sempre. O advogado também diz que o tribunal não enviou nenhuma assistente a sua casa, portanto, ela caiu em um golpe. A Madre Superiora libera as crianças a voltarem para suas casas até que a água volte. Por conta da falta d’água, Fátima está de folga. Ela liga para Flávio, pois deseja conhecer um suposto asilo que ele ajuda. Flávio sai desesperado ao seu encontro. Dr. Albuquerque recomenda que Rosana esclareça as coisas com Peixoto. Flávio consegue arrumar uma desculpa para Fátima não visitar o suposto asilo e a convida para a passar o resto do dia com ele. Nicole diz a Gustavo que a água em sua casa acabou. Ela pede para tomar banho em sua casa antes que eles viajem juntos.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz passa mal e Ezel corre para socorrê-lo. Ezel confessa que matou Oito. Ramiz fica furioso e expulsa Ezel de casa. Meliha conforta Ezel que está desolado por ter brigado com Ramiz. Ezel conhece o chefe do tráfico de drogas de seu antigo bairro.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Raimundo e Martinho continuam procurando Isaura. Martinho vê Isaura na carruagem com Álvaro ao seu lado. Bernardo fica preocupado com a demora de Henrique para voltar ao garimpo. Rosa diz à Helena que irá ajudá-la em sua fuga. Leôncio quer convencer Malvina que Isaura fazia de tudo para seduzi-lo e assim ganhar sua liberdade. Álvaro diz que Isaura e Miguel devem ir ao baile, pois as pessoas já estão suspeitando que eles sejam fugitivos da polícia. Miguel concorda ir ao baile.

O RICO E LAZARO

Joana diz para Asher que fugir não é uma boa ideia. Chaim se irritar ao saber que o filho está voltando. Joana lamenta a morte dos pais. Com ciúmes de Sammu-Ramat, Nitócris amarra Nabonido na cama. A sacerdotisa termina de se vestir e deixa o rei dormindo. Ela é vista por Gadise. Nebuzaradã dá em cima de Sammu. Ela lembra do encontro que teve com ele no passado. Beroso aconselha a sacerdotisa a cativar a rainha Amitis. Belsazar se recusa a ajudar Nabonido. Nitócris e Kassaia se cansam de ouvir as futilidades de Neusta. Joana agradece o acolhimento da família de Ravina. Asher diz que pedirá ajuda ao rei Zedequias. Amitis encontra o lenço de Sammu-Ramat no quarto de Nabucodonosor. Asher implora para Zedequias livra-lo de Chaim. Joana tenta ajudar e diz concordar com Jeremias. O rei de Judá então se recusa a ajuda-los. Asher fica irritado com Joana e eles brigam. Nabucodonosor chama Evil-Merodaque para participar dos assuntos estratégicos da Babilônia. Daniel convence o rei a poupar a vida dos escravos trabalhadores. Mesaque, Sadraque e Abednego se encantam pela serva Namnu. Nebuzaradã diz ter raiva dos hebreus. Ele coloca medo em Joaquim. Elga conversa com os filhos e defende o marido. Chaim encontra com um sacerdote na Babilônia e entrega uma mensagem do falso profeta Hananias. Irritado e calado, Asher trabalha na oficina de Chaim. Elga procura Dinah e se desculpa pela atitude do marido. Ambicioso, Zedequias avisa que os dias do príncipe Joaquim estão contados. Amitis pede para Aspenaz chamar Sammu-Ramat em seu quarto. Ebede-Meleque procura Jeremias. Hananias diz que o Senhor falou com ele. O falso profeta avisa que os cativos hebreus devem se rebelar. Zedequias conversa com os filhos e diz ter um plano infalível para se livrar de Joaquim. Joana vê Jeremias caminhando na direção do templo amarrado a um jugo de escravo. O profeta manda Hananias se calar. Sammu se apresenta à rainha Amitis. Chaim chega com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que se encontrará com seu outro filho. Enquanto trabalha na oficina, Asher se surpreende com a chegada de Zac.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

