Comandante Geral da Polícia Militar reuniu se com policias da 4ª CIPM em Chapadão do Sul

Nesta terça-feira(28), o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta realizou visita à 4ª CIPM, em Chapadão do Sul, sendo recepcionado pelo Comandante da 4ª CIPM, Ten Cel PM Marcos do Nascimento Silva, tendo em seguida se reunido com os Oficiais e Praças da Sede e Unidades destacadas da 4º CIPM. Durante a palestra o Comandante Geral agradeceu o empenho do efetivo e ressaltou os resultados obtidos no combate ao crime, com redução de índices de ocorrências em todo Estado, resultado este obtido com a dedicação de todo efetivo e investimentos governamentais em viaturas, armamentos e equipamentos. O Comandante Geral disse que a valorização dos policiais militares destaques, será uma constante, com premiações e condecorações. Falou também sobre a previsão de novos cursos de formação de Oficiais, Sargentos e Cabos, como também a inclusão de novos policiais militares. O Comandante da 4ª CIPM, Ten Cel Marcos agradeceu a visita do Coronel PM Waldir, pontuando a importância da integração entre o Comando e o efetivo, refletindo de maneira positiva nos resultados obtidos.

Em seguida o Comandante Geral, Coronel PM Waldir, juntamente com o Comandante da 4ª CIPM Ten Cel Marcos, participou de uma reunião com o Prefeito em exercício de Chapadão do Sul, Dr. João Roque Buzoli, Prefeito Municipal de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Ivan Xixi), Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Anizio Sobrinho de Andrade, Vereador de Chapadão do Sul, Paulo Lupatini; sendo debatidos assuntos relacionados à segurança pública na área de atuação da 4ª CIPM, onde os gestores municipais reafirmaram os compromissos em manter e ampliar parcerias e investimentos visando sempre uma segurança publica de excelência.

Dando prosseguimento, o Comandante Geral visitou as instalações do quartel da 4ª CIPM, acompanhado do Comandante da 4ª CIPM.