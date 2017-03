Clima é favorável e 96% das lavouras de soja em MS já foram colhidas

A colheita de soja em Mato Grosso do Sul chega a 96% da área plantada nas lavouras. O clima está sendo favorável aos produtores e se não chover, a colheita deve terminar até a próxima semana. As informações são da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/ MS).

Região sul é a que mais está com colheita avançada: 98%. Dos 22 municípios da região, apenas seis ainda não concluíram a colheita. A região norte aparece na sequência no ranking, com porcentagem média de área colhida de 94,4% e, a região centro, com 93,2% de área colhida.

De acordo com o relatório do Siga (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) da Aprosoja, a colheita evoluiu de forma significativa entre os dias 18 e 24 de março. As chuvas ocorreram em menor volume e os produtores aproveitaram as condições climáticas favoráveis para conduzir os trabalhos de forma eficaz.

Sendo assim, na última semana, a evolução da colheita foi de aproximadamente 5,2%, ou seja, cerca de 131.500 hectares foram colhidos neste período. A porcentagem de área colhida esta safra é superior em aproximadamente 3,5% na comparação com o ciclo 2015/2016 até o dia 24 de março.

Ainda na comparação com os dados da safra 2015/2016, estima-se até o momento que Mato Grosso do Sul teve neste ciclo cerca de 2,5 milhões de hectares plantados de soja, o que representa aumento de 2,4% de área em relação à safra anterior, que antes era de 2,46 milhões de hectares.

Com isso, houve acréscimo de 7,4% em relação à projeção da produção do grão. Na safra 2015/2016 o volume final obtido foi de 7,601 milhões de toneladas e, agora, estima-se produção final de 8,165 milhões de toneladas. A estimativa de produtividade também teve acréscimo, de 4,9%, sendo que antes a projeção era de 51,5 sacas por hectare e, agora, é estimada em 54 sacas por hectare.

Plantio do milho – Enquanto a colheita de soja chega ao fim, 93% da área de milho já foi plantada. A região sul está 95,1% de área semeada; região norte 95,5%; e região centro, com 89,5% de sua área semeada.

Para esta safra de milho, a estimativa é que o Estado tenha área de 1,800 milhão de hectares e a projeção é que o volume de grãos seja de aproximadamente 9,180 milhões de toneladas, com produtividade média estimada de 85 sacas por hectare.

*Campo Grande News

