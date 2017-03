Câmara Municipal de Paraíso das Águas: Resumo da sessão do dia 27

ESUMO DAS FALAS DOS VEREADORES DURANTE A 7ª SESSÃO ORDINÁRIA.

* O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações.

MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PMDB)

Parabenizou a solenidade de inauguração da nova escola municipal Juscelino Ferreira Guimarães, realizada no último sábado, dia 25 de março.

INDICAÇÃO

Solicitação de manutenção e recuperação das estradas vicinais na região da Fazenda Sueli, no distrito de Bela Alvorada.

FIO DO POVO (PSB)

INDICAÇÃO

1-Solicitação de recuperação e manutenção em estradas vicinais na região das fazendas Nossa Senhora Aparecida, Buriti, Sete Irmãos, Boa Esperança, região da Ponte de Pedra, Potreiro, Fazenda Estela III.

2-Identificação das ruas dos distritos de Pouso Alto e Bela Alvorada, com instalação de placas com os nomes de cada rua, para facilitar a entrega de correspondências.

3-Em medida de urgência a reforma da Veladoria Municipal, cuja infiltração na laje está causando risco de desabamento.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

Fiotinho sugeriu a realização de uma palestra juntamente com as escolas do Município, a fim de discutir assuntos referentes ao meio ambiente, em especial, à preservação dos rios que cortam o município de Paraíso das Águas.

Que seja promovido pelo Poder Executivo ações de preservação às espécies de peixes de nossos rios e que se discuta a promoção do Município em relação às espécies únicas em nossos rios. Fiotinho disse que já esteve várias vezes no IMASUL solicitando estudo e fiscalização no Rio Paraíso, vítima de assoreamento.

Parabenizou aos demais pares da casa pela Moção em que a Câmara Municipal se posiciona contrária a instalação de nova Usina Hidrelétrica no Rio Sucuriú (Cachoeira Rapadura), em Paraíso das Águas.

Preocupado com a segurança dos estudantes da escola municipal Profª Lizete Rivelli Alpe – Pólo, principalmente com as crianças, quando chegam ou saem da escola, no sentido de utilizar obrigatoriamente a faixa de pedestre. Que seja realizada pela direção daquela instituição, orientação quanto aos cuidados necessários ao embarcarem e desembarcarem de veículos ou mesmo caminhar pelas calçadas.

INDICAÇÃO

1-Solicita a implantação de um reservatório de água na parte alta do perímetro urbano de Paraíso das Águas, onde costuma-se faltar água nas torneiras dos moradores daquela região. A solicitação também foi feita à Fundação Nacional da Saúde – Funasa, para que o problema seja sanado.

2-A construção de mais quebra-molas nas ruas e avenida de Paraíso das Águas, em locais que necessitam de maior segurança.

3-Construção de uma creche no Município.

NEIFE VIDA (PR) – Líder do Prefeito

Durante seu discurso, comentou sua preocupação quanto à preservação dos rios do Município e que a construção de novas usinas hidrelétricas podem afetar esta preservação e, que não vê nenhum benefício para a localidade.

O Edis informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana está trabalhando intensamente na manutenção e recuperação das estradas rurais do Município, mas que com o forte volume de chuvas afeta o trabalho das equipes de obras.

Neife Vida informou que a Prefeitura Municipal estuda a viabilidade na construção de uma capela no cemitério municipal e que o espaço hoje da veladoria municipal seja utilizado para outras finalidades.

RONALDO PANIAGO (PEN)

Comentou que juntamente com o prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (XIXI/PMDB), esteve nesta segunda-feira(27) em Campo Grande (MS), onde se reuniu com o deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS), que garantiu R$ 300 mil em Emenda Parlamentar, que em parceria com o Governo do Estado, viabilizou mais R$ 300 mil, ou seja, R$ 600 mil garantidos em investimentos na infraestrutura de Paraíso das Águas.

O Vereador Ronaldo informou que está trabalhando na realização de um grande evento gospel no Município.

INDICAÇÃO

1-Solicitação no sentido que seja realizado estudo e viabilidade técnica no sentido da disponibilidade de transporte escolar aos estudantes que residem no residencial Paraíso.

PROFº LEONARDO (PP)

Durante seu discurso, comentou sua preocupação com a segurança dos alunos das escolas do Município, bem como à futura construção da calçada nas mediações da escola estadual vereador Kendi Nakai, com a construção de recuo para estacionamento do transporte escolar, uma vez, que o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), já garantiu por meio de Emenda Parlamentar a construção de calçadas na escola.

A importância da criação de uma data no calendário do Município para a realização de evento Gospel, como a idéia apresentada pelo colega vereador Ronaldo Paniago.

A possibilidade e tentativa na construção de uma nova usina hidrelétrica em uma Área de Preservação Ambiental – APA é o cúmulo e, que não pode ser permitido pelos legisladores. Manifestando-se completamente contrário à proposta desta instação.

EDSON DA OFICINA (PMDB) – 2º Secretário

No uso de palavra, o Vereador Edson da Oficina disse que as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana trabalha a todo vapor, mas que com o forte volume de chuvas, muitos trechos recentemente recuperados foram novamente danificados.

Parabenizou às equipes que trabalham com muito afinco na recuperação das estradas.

INDICAÇÃO

1-Solicitação de recuperação e manutenção das estradas rurais na região das fazendas Selena e São Sebastião, no distrito de Bela Alvorada. Região que foi atendida recentemente, mas que com as fortes chuvas, foram novamente atingidas e estão necessitando de reparos urgentes.

2-Em medida de urgência, solicita ao DNIT, que solucione o problema com o acúmulo de água sob a pista, que pode causar graves acidentes em caso de aquaplanagem.

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Anízio Andrade parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, pela disponibilidade da médica Drª Vanessa Augusta para capacitação ao Hospital do Câncer de Barretos – SP, no último final de semana, na prevenção precoce de alguns tipos de câncer.

INDICAÇÃO

1-Solicitação de aquisição de um ônibus para transporte de pacientes à outras localidades, que necessitam de especialidades médicas e exames.

2-Contratação de um profissional na área de encanamento e hidráulico, para realizar um estudo na rede de água da cidade, a fim de que seja sanado o problema constante com a rede de encanamento subterrâneo.

Comentários