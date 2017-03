Servidores municipais terão desconto na folha de pagamento de março para FESERP-MS

A Prefeitura de Chapadão do Sul recebeu notificação da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul. – FESERP-MS para efetuar desconto na folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de março.

Para cumprir a notificação, a Prefeitura terá que descontar dos seus servidores públicos estatutários, celetistas, comissionados, contratados em regime especial, sindicalizados e não sindicalizados, na folha de pagamento do mês de 2017, o equivalente a um dia de trabalho.

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura ressalta que é importante informar o desconto com antecedência aos servidores para que tomem conhecimento ao receber seus vencimentos e ter acesso ao holerite referente ao mês de março.

*Assecom PMCS

