Saneaceu promove palestra para alunos da Escola Flores do Cerrado

Neste mês de março, comemoramos o Dia Mundial da Água, e para relembrar a importância deste elemento, a Saneacéu, autarquia municipal de Chapadão do Céu, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu palestras para os alunos do 3º ano da Escola Municipal Flores do Cerrado.

Nos encontros, a Farmacêutica Técnica Responsável da Saneacéu Jhessyca Gomes, falou para os alunos sobre a importância da água, os tipos (água doce, mineral, salgada, potável) e como que funciona o tratamento e a distribuição nas casas de Chapadão do Céu.

“Mostramos para os alunos o quanto é complexo o tratamento e que por isso devemos economizar o consumo, na oportunidade ensinamos como fazer isso”. Declara a Famacêutica Jhessyca.

Sobre a Saneacéu:

A Saneaceu é uma autarquia municipal, responsável pelo Sistema de água e esgoto de Chapadão do Céu.

Para atender a demanda, possuímos 13 poços artesianos em funcionamento e 9 reservatórios.

A vantagem de ser poços artesianos é a água de excelente qualidade, quanto nas suas propriedades organolépticas como cor, odor, sabor além de seus reservatórios possuírem todo o tratamento e cuidado específico também somos fiscalizados pela Vigilância Municipal e Estadual.

A captação de água para o abastecimento da população no Município de Chapadão do Céu é subterrânea, feita nos 13 poços profundos, cuja água é bombeada e clorada, em seguida, a água é recalcada por meio de bombas submersas aos 9 reservatórios metálicos elevados existentes na cidade, que conduz à rede de abastecimento.

A capacidade total de reservação de água é de 870 mil litros, atendendo 100% da população, 3.343 economias.

A Saneacéu dispõe de uma Farmacêutica Responsável Técnica e de funcionários qualificados com treinamentos que percorrem diariamente os pontos de captação do sistema, verifica as condições operacionais, abastece os pontos de contato de cloro e afere as dosagens de pH, turbidez e cloro nos reservatórios, no meio e no final da rede de abastecimento.

As análises laboratoriais mais complexas, como as físico-químicas e bacteriológicas são de periocidade semanal, sendo que as amostras são colhidas pela farmacêutica responsável e são encaminhadas para a cidade de Costa Rica (MS) onde são realizadas as análises.

As dosagens de cloro desejadas nos reservatórios estão entre 0,2mg/l a 2,0mg/l (miligramas por litro) para garantir a qualidade da água fornecida para a população conforme a portaria MS/GM N° 2.914, de dezembro de 2011.

ESGOTO

O município de Chapadão do Céu dispõe de um Sistema de Esgotamento Sanitário que atende 94% captação e tratamento.

O esgoto coletado, a uma vazão média de 33 m3/h, é conduzido a uma Estação de Tratamento, cujo tratamento preliminar é composto de gradeamento de limpeza manual, desarenador e da caixa de gordura.

O processo de tratamento conta com reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) com separador de fases (gás, sólidos e líquidos), defletores para direcionar o gás, câmara de decantação, queimador com chama piloto.

Após o reator UASB, o esgoto segue para o filtro biológico e lagoa de decantação.

As camadas filtrantes do filtro biológico são constituídas de bambu, carvão, areia e pedras.

