Polícia prende traficante com mais de R$ 5 mil em boate de Chapadão do Céu

Uma equipe de CPE de Chapadão do Céu GO, realizava patrulhamento tático de rotina no Setor Industrial, quando deparou com uma pessoa em atitude suspeita. Momento em que foi realizado uma abordagem policial, e durante a busca pessoal, foi encontrado uma de porção aparentemente de Crack.

Em uma breve entrevista o usuário relatou ter comprado a droga de Maxuell Ferreira Da Silva, na “BOATE TABOCÃO”, pelo valor de R$ 60,00.

Diante dos fatos, a equipe dos policias se deslocaram até o referido local, onde foi dado voz de prisão a Maxuell. Em seguida foi realizado uma vistoria no interior da boate, onde foi encontrado mais 26 pedras de crack e uma quantia de R$ 5.133,00 em dinheiro.

O autor e os entorpecentes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Serranópolis, onde o mesmo foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Participaram da ocorrência os policias, 3º SGT Geovani, CB Alady e CB Sandro.

*Com Informações CPE Chapadão do Céu

